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Basketbolda maçın ardından

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"Hafta içinde iki Avrupa maçı oynamamıza rağmen iyi mücadele ettik"- Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic:"Çok düşük enerji ve konsantrasyonla oynadık"

25 Kasım 2018 Pazar 15:16
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 88-81 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "Hafta içinde iki Avrupa maçı oynamamıza rağmen iyi mücadele ettik. Klasik bir lig maçı oynadık. THY Avrupa Ligi haftasından gelmemize rağmen aynı oyunculardan ciddi katkı aldık. Onların performansıyla rahat kazandık. Gönül istiyor ki bu maçlarda daha az süre alan oyunculardan daha fazla katkı alalım. Bugün bunu başaramadık. Milli takım haftası var. Allah milli takım heyetine kolaylıklar versin diyorum." şeklinde konuştu.

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic ise düşük enerji ve konsantrasyonla oynadıklarını dile getirdi.

Sözlerine Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederek başlayan Markovic, "Bugün özellikle hücumda ve savunmadaki enerjimiz düşüktü. Böyle güçlü takımlara düşük enerjiyle oynarsanız kazanma şansınız düşüyor. Bu tarzdaki güçlü takımlara karşı konsantrasyonunuz düşükse kazanmanız imkansız. Çok düşük enerji ve konsantrasyonla oynadık. Bu defansif hatalarla kazanmamız çok zordu." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:16
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Ergin Ataman
  4. Gaziantep Basketbol
  5. Nenad Markovic
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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