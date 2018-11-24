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Basketbolda maçın ardından

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz:"Üst sıralara çıkmak için önemli bir galibiyetti"- Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen:"Aldığımız maçı hediye ettik. Rakip de iyi oynadı ancak biz çok basit hatalar yaptık"

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:46
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde konuk ettiği Banvit'i 74-71 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Hakan Yavuz, üst sıralara çıkmak için çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yavuz, kritik bir maç oynadıklarını belirterek, "Sahamızda Pınar Karşıyaka'ya kaybettik. Dışarıda Afyon Belediyespor'u yendik. Ancak sonra Galatasaray'a dışarıda yenilince bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Üst sıralara çıkmak için önemli bir galibiyetti. Milli takım arası var. Daha rahat kafayla girmek istiyorduk. Kazandık." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının son anlarda çok iyi performans sergilediğini anlatan Hakan Yavuz, "İlk defa iyi savunma yaptık. İlk defa ikinci toplarda, hızlı hücumlarda ve kenardan katkı anlamında bir rakibe üstünlük kurduk. Bunlar takımın maça iyi hazırlandığının, ne kadar istediğinin göstergesi. Banvit de iyi oynadı. Banvit, genç bir takım ve son anlarda biraz kırılganlık gösteriyorlar. İlerleyen haftalarda daha iyi olacaklardır." şeklinde konuştu.


- Gürgen: "Aldığımız maçı hediye ettik"


Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen, basit hatalar yaparak maçı kaybettiklerini belirtti.

Hücumda basit hatalar yaptıklarını aktaran Gürgen, "Aldığımız maçı hediye ettik. Rakip de iyi oynadı ancak biz çok basit hatalar yaptık. Birincisi Semih Erden'in savunmaları iyi yapmasını sağladık. Yarı saha hücumlarda da iyiydi. Bunu, çabuk giderek çözmek istedik. Giderken basit hatalar yaptık. Bu kadar çok hata yaparsan kaybedersin." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemlerin son bölümde verdiği kararları da eleştiren Ahmet Gürgen, şunları kaydetti:

"Hakemlerin verdiği son dört faul, doğru değildi. Maç çok sert giderken kolay 4 faul verdiler. Böyle hatalar da birleşince maçı kaybettik. Rakibi kutluyorum. Kendi takımımı da kutluyorum. Ancak doğru ve basit düşünmemiz gerek. Milli aradan dolayı birkaç kişi de tatile çıkmış gibiydi."

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:46
  1. Ahmet Gürgen
  2. Banvit
  3. Basketbol
  4. Hakan Yavuz
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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