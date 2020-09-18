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Spor Basketbolda Kadınlar Avrupa Ligi formatı değişti
Spor

Basketbolda Kadınlar Avrupa Ligi formatı değişti

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:39:27 -
Basketbolda Kadınlar Avrupa Ligi formatı değişti


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Yönetim Kurulu, Kadınlar Avrupa Ligi 2020-2021 sezonundaki format değişikliğini onayladı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa'daki pandemi durumunu değerlendirerek turnuvanın paydaşlarına danışan kurul, organizasyon için format değişikliği yaptı.

Buna göre kurul; oyuncuların, antrenörlerin ve görevlilerin sağlığını koruyarak güvenliklerini garanti altına almak, aynı zamanda adil rekabet şartlarını korumak ve turnuva operasyonlarını uygun şekilde organize etmek için turnuvanın değiştirilmiş bir formatta, belirli merkezlerde düzenlenmesini kararlaştırdı.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulunun onayladığı formata göre elemeler 28 veya 29 Ekim'de tek maç üzerinden ve tek bir merkezde oynanacak.

Normal sezon ise yeni ve daha kısa formatıyla dörderli dört grupta organize edilecek ve grupların her biri, iki ayrı merkezde gerçekleştirilecek. Gruplarda yer alan her kulüp her merkezde üç maç olmak üzere toplamda 6 normal sezon maçı yapacak.

Bu arada normal sezonun ilk merkezindeki grup maçları 29 Kasım-5 Aralık'ta ikinci merkezindeki grup maçları ise 17-23 Ocak 2021'de oynanacak.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselirken, üçüncü sırada bitiren takımlar, takvim kısıtlamaları nedeniyle Kadınlar Avrupa Kupası’na katılamayacak.

Çeyrek finaller, ayrı bir merkezde, iki grupta iki maç üzerinden oynanacak ve kazananlar dörtlü finale çıkacak. Çeyrek final maçları da 14-20 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.


- Kuradaki sıralama yeniden düzenlendi


Yeni müsabaka formatına uyum sağlamak için sekiz kulüpten oluşan iki grup, Avrupa Ligi kurasındaki sıralamaya göre yeniden düzenlendi. Mevcut sekiz takımlık gruplarda 1, 4, 5 ve 8’inci sırada yer alan kulüpler; 2, 3, 6 ve 7 numaralı kulüplerle eşleşecek şekilde bir araya getirildi.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplar şu şekilde:

Grup 1: Dinamo Kursk (Rusya), Nadezhda (Rusya), Perfumerias Avenida (İspanya), DVTK Miskolc (Macaristan)-İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibi

Grup 2: ZVVZ USK Prag (Çekya), Fenerbahçe, LDLC Asvel Feminin (Fransa), VBW Arka Gdynia (Polonya)

Grup 3: UMMC Ekaterinburg (Rusya), Famila Schio (İtalya), TTT Riga (Letonya), Spar Girona (İspanya)-ACS Sepsi (Romanya) eşleşmesinin galibi

Grup 4: Sopron Basket (Macaristan), Bourges Basket (Fransa), Galatasaray, Basket Landes (Fransa).


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