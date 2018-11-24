Basketbolda derbi heyecanı





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi karşılaşmasında yarın, Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak.

Ligdeki son maçında Gaziantep Basketbol'a deplasmanda 63-56 mağlup olan siyah-beyazlılar, geride kalan 7 karşılaşmada aldığı 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 11 puan toplayıp, averajla 4. sırada yer aldı.

Bir maçı eksik Galatasaray ise 7. haftada sahasında Afyon Belediyespor'a 103-98 yenildi. 2 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, 8 puanla 12. sırada kendisine yer buldu.



