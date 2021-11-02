Basketbolda da tam kapasite kararı!
Futboldan sonra basketbolda da tam kapasiteli seyirci kararı alındı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), maçlarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınacağı kararını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.
TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.
Bu karar geçtiğimiz günlerde futbol müsabakaları içinde alınmıştı.