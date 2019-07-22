Basketbolda antrenör semineri yarın başlayacak





İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu faaliyet programında yer alan Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı yarın başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek programda; John Townsend (Philadelphia 76'ers Oyuncu Geliştirme Direktör Yardımcısı ve Şut Antrenörü), Ekrem Memnun (A Milli Kadın Takımı eski başantrenörü), Orhun Ene (TOFAŞ Başantrenörü), Hakan Demir (Bandırma Basketbol İhtisas Başantrenörü), Oktay Mahmuti (başantrenör), Dusko Savanovic (eski basketbolcu), Alaeddin Yakan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor Altyapı Koordinatörü ve BGL Takımı Başantrenörü), Ozan Şirikçi (Anadolu Efes Kondisyoneri), Arda Coşkun (spor psikoloğu) ve alanında deneyim sahibi beslenme uzmanı isimler eğitim verecek.

Eğitim programının devreye girmesiyle sertifika sahibi antrenörler, gelecek sezonlarda üst liglerde bulunan takımların antrenör kadrosunda yer alma fırsatı bulacak.

Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı sonunda sertifika alabilmek için en az "4. Kademe (B) Antrenör Belgesi"ne sahip olmak ya da en az 50 kez A Mili Takım formasını giymiş olmak gerekiyor. Bu şartları karşılamayan katılımcılar misafir katılımcı kategorisinde programa dahil olabilecek.

Eğitim programı, 27 Temmuz Cumartesi günü tamamlanacak.



