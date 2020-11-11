  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Spor

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Frutti Extra Bursaspor: 80 - Cedevita Olimpija: 97

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:36:23 -
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Vyklicky (Çekya), Cici Gentian (Arnavutluk)

Frutti Extra Bursaspor: Munford 13, Jones 23, Birkan Batuk 10, Kadji 9, Metin Türen 2, Ömercan İlyasoğlu 11, Tevfik Akdamar 5, Oğuz Savaş 7, Hamilton

Cedevita Olimpija: Perry 14, Hopkins 5, Muric 12, Blazic 25, Brown 15, Radovic 2, Ukic 2, Hodzic 2, Jones 14, Marinkovic 6

1. Periyot: 21-33

Devre: 43-52

3. Periyot: 66-79


BURSA (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu 7. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına 97-80 mağlup oldu.

Karşılaşmaya Jones'un basket faulüyle başlayan Frutti Extra Bursaspor karşısında Cedevita Olimpija, Blazic ve Hopkins ile etkili olarak 5. dakikayı 14-7 önde geçti. Muric'in de devreye girmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren konuk ekip, 7. dakikada farkı çift hanelere (12-23) çıkardı, çeyreği 33-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Cedevita Olimpija, Hodzic ve Jones'un sayılarıyla 11. dakikada farkı 17'ye çıkardı: 21-38. Dar rotasyonla oynayan Frutti Extra Bursaspor, rakibi karşısında Jones ile etkili olmaya çalışsa da soyunma odasına Cedevita Olimpija'nın 52-43 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte Brown, Blazic ve Muric ile set hücumlarında iyi top paylaşımı yapan Slovenya temsilcisi, 25. dakikayı 64-50 üstün geçti, final periyoduna da 79-66 önde girdi.

Son çeyrekte Frutti Extra Bursaspor oyundan iyice düşünce, Cedevita Olimpija parkeden 97-80 galip ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 ülkeden sonra Türkiye harekete geçti! Dost ülkeye çağrı: Hazırız
Teknoloji

3 ülkeden sonra Türkiye harekete geçti! Dost ülkeye çağrı: Hazırız

Türkiye'nin savunma teknolojisi alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, ‘..
Baba dostundan Albayrak değerlendirmesi
Gündem

Baba dostundan Albayrak değerlendirmesi

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!
Dünya

Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş uçakları ve insansız hava araçları satışına onay verildiğini açıkladı. ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay