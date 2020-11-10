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Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Spor

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji: 67 - Unics Kazan: 70

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:56:26 -
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Vyklicky (Çekya), Cici Gentian (Arnavutluk)

Bahçeşehir Koleji: Jones 14, Perez, Green 23, Burak Can Yıldızlı 13, Owens 11, İsmet Akpınar 4, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 2, Deniz Kılıçlı, Thomas Akyazılı, Aldridge, Erkan Yılmaz

Unics Kazan: Canaan 7, White 10, Uzinskii 2, Smith 17, Morgan 7, Brown 13, Antipov, Wolters 8, Klimenko 1, Holland, Kolesnikov 5

1.Periyot: 22-7

Devre: 34-31

3. Periyot: 48-53


İSTANBUL (AA) - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, Rusya temsilcisi Unics Kazan'a 70-67 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla grupta yedinci maçını da yitirdi.

Maça etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 22-7 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda farkı koruyamamasına rağmen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 34-31 önde gitti.

Geriden gelen Unics Kazan, Jamar Smith'in kaydettiği sayılarla üçüncü periyot sonunda skoru lehine çevirdi: 48-53.

Bahçeşehir Koleji, son periyotta oyuna ortak olmaya çalıştıysa da konuk ekip sahadan 70-67 galip ayrıldı.

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