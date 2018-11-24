Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 3'er, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 5 maçla devam edildi24 Kasım 2018 Cumartesi 20:26
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 3'er, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 5 maçla devam edildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 6'ncı hafta, yapılan 3'er karşılaşmayla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7'nci haftasında 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftasında ise 3 maç oynandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 92-78
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit: 74-71
Pınar Karşıyaka-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 93-63
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-Gündoğdu Adana Basketbol: 95-66
Mersin Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 90-74
Kırçiçeği Bodrum-OGM Ormanspor: 57-88
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Petkimspor: 78-72
Karesispor-Finalspor: 92-85
Ankara DSİ-Artvin Belediyespor: 79-97
Bursaspor-Düzce Belediyespor: 81-91
Manisa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 57-66
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mardin Büyükşehir Belediyespor-Urla Belediyespor: 69-56
Akdeniz Üniversitesi-Çankaya Üniversitesi: 64-72
İstanbulgücü-Yalova VIP Gençlik: 60-66
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