Basketbol: Toplu sonuç
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 9'uncu hafta karşılaşmaları başladı23 Kasım 2018 Cuma 21:35
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 9'uncu hafta karşılaşmaları başladı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ Basketbol-Akhisar Belediyespor: 67-58
Yalova Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 96-89
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın-Elazığ İl Özel İdare: 41-82
A Koleji-Mersin Üniversitesi: 55-47
Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 86-81
Bayraklı Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor: 75-65
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