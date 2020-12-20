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Spor Basketbol: Toplu sonuç
Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta ise tek maçla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 22:22:12 -
Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta ise tek maçla sona erdi.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor: 90-54

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 76-105

Beşiktaş-Büyükçekmece Basketbol: 84-77

OGM Ormanspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 85-101


- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net-Finalspor: 93-87


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bodrum Karya-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 61-91

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