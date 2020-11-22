Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi -Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta tamamlandı
ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası oynanan 2 müsabakayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftası, ertelenen maçlar dışında sona erdi.
Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji: 70-56
Beşiktaş-TOFAŞ: 94-85
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş HDI Sigorta-Nesibe Aydın: 60-76
Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 75-59
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Samsunspor-Nadir Gold İstanbul Basket: 89-69
Ankara Anadolu Basket-Finalspor: 75-65
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Mamak Belediyespor: 80-91