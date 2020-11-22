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Spor Basketbol: Toplu sonuç
Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi -Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 20:45:29 -
Basketbol: Toplu sonuç


ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası oynanan 2 müsabakayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftası, ertelenen maçlar dışında sona erdi.

Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi


Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji: 70-56

Beşiktaş-TOFAŞ: 94-85


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Beşiktaş HDI Sigorta-Nesibe Aydın: 60-76

Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 75-59


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Samsunspor-Nadir Gold İstanbul Basket: 89-69

Ankara Anadolu Basket-Finalspor: 75-65

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Mamak Belediyespor: 80-91

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