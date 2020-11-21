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Spor Basketbol: Toplu sonuç
Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta müsabakalarına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 22:13:38 -
Basketbol: Toplu sonuç

ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta maçları oynandı.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor-Darüşşafaka Tekfen: 64-80

Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 96-82

Galatasaray-Türk Telekom: 94-89

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Aliağa Petkim: 75-74


- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net: 85-71

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Semt77 Yalovaspor: 90-83

Akhisar Belediye Basketbol-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 85-68


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Samsun Canik Belediye-OGM Ormanspor: 62-117

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 86-67

İzmit Belediyespor-Galatasaray: 62-80

Fenerbahçe Öznür Kablo-BOTAŞ: 79-51

Not: Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

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