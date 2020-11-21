Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta müsabakalarına devam edildi
ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta maçları oynandı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-Darüşşafaka Tekfen: 64-80
Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 96-82
Galatasaray-Türk Telekom: 94-89
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Aliağa Petkim: 75-74
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net: 85-71
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Semt77 Yalovaspor: 90-83
Akhisar Belediye Basketbol-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 85-68
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Samsun Canik Belediye-OGM Ormanspor: 62-117
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 86-67
İzmit Belediyespor-Galatasaray: 62-80
Fenerbahçe Öznür Kablo-BOTAŞ: 79-51
Not: Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.