



ANKARA (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında rakiplerine yenilen Real Madrid ve CSKA Moskova, namağlup unvanlarını kaybetti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9. hafta maçları tamamlandı.



İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmanda Rusya temsilcisi Olympiakos'a 88-83 mağlup olarak namağlup unvanını kaybetmesine rağmen averajla liderliğini sürdürdü. Rus takımı CSKA Moskova ise Karadağ deplasmanında Buducnost VOLI'ye 93-92 kaybederek ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 74-70'lik skorla yenerek 8. galibiyetini elde etti ve averajla CSKA Moskova'yı geçerek, 2. sıraya yükseldi.

Türk derbisinde Anadolu Efes, konuk olduğu Darüşşafaka Tekfen'i 93-88 mağlup ederek ligde 7. galibiyetine ulaştı ve 4. sıradaki yerini korudu. Ligde tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen ise son sırada kalmaya devam etti.







- Sonuçlar





Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes: 88-93

Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 88-83



Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe: 70-74

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 74-89

Zalgiris (Litvanya) - Khimki (Rusya): 83-84

Baskonia (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 86-77

Buducnost VOLI (Karadağ) - CSKA Moskova (Rusya): 93-92

Barcelona Lassa (İspanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 90-80







- Puan durumu