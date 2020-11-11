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Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi
Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Fenerbahçe Beko, 8. hafta maçında yarın İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak - Anadolu Efes, 13 Kasım Cuma günü Yunanistan'da Panathinaikos ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:58:24 -
Basketbol: THY Avrupa Ligi

İSTANBUL (AA) - Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 8. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın ve 13 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Dört galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, ligin zirvesinde yer alan İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak. İki takım, Palau Blaugrana'da yarın TSİ 23.00'te karşılaşacak.

Üç galibiyeti bulunan bir maçı eksik Anadolu Efes ise cuma günü Yunanistan'da Panathinaikos ile mücadele edecek. OAKA'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.


- Program


THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - TD Systems Baskonia (İspanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - ALBA Berlin (Almanya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Zalgiris (Litvanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Fenerbahçe Beko


13 Kasım Cuma:

18.30 Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Anadolu Efes

22.30 Bayern Münih (Almanya) - Valencia (İspanya)

22.45 ASVEL (Fransa) - Zenit (Rusya)

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