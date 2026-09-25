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Spor Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor
Spor

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor

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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 61. sezon bu akşam oynanacak olan TOFAŞ-Bordo Bandırma maçıyla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde kupayı 16 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005'te üst üste 4 şampiyonluk elde etti.

1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021'de de zirvede yer alan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.

FENERBAHÇE, 13 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 3 sezonda olmak üzere 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda kazanan sarı-lacivertli ekip, 2006-2007 ve 2007-2008'de de mutlu sona ulaştı.

Ligde Fenerbahçe, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

GALATASARAY 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 şampiyonluk elde etti.

Ligde ilk şampiyonluğunu 1968-1969 sezonunda kazanan sarı-kırmızılı takım, 1984-1985, 1985-1986, 1989-1990 ve 2012-2013 sezonlarında da kupanın sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ, LİGDE 2 DEFA MUTLU SONA ULAŞTI

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde iki kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Siyah-beyazlı ekip, 1974-1975 sezonunda 60 puanla ligi zirvede tamamlayarak ilk şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurarak 37 yıl sonra ligde şampiyonluk ipini göğüsledi.

ECZACIBAŞI, 8 KEZ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı.

Basketbol Süper Ligi'nde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.

İLK ŞAMPİYON ALTINORDU

1966-1967 sezonundan itibaren oynanmaya başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu elde etti.

Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren şampiyon takım, play-off maçlarının ardından belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ ikişer, Muhafızgücü de bir kez şampiyonluğa ulaştı.

2019-2020 SEZONU TAMAMLANAMADI

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Kovid-19 salgını sebebiyle lige 23. hafta maçlarının ardından 19 Mart 2020'de ara verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

İŞTE ŞAMPİYONLAR

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:

Sezon   Şampiyon

1966-1967           Altınordu

1967-1968           İTÜ

1968-1969           Galatasaray

1969-1970           İTÜ

1970-1971           İTÜ

1971-1972           İTÜ

1972-1973           İTÜ

1973-1974           Muhafızgücü

1974-1975           Beşiktaş

1975-1976           Eczacıbaşı

1976-1977           Eczacıbaşı

1977-1978           Eczacıbaşı

1978-1979           Efes Pilsen

1979-1980           Eczacıbaşı

1980-1981           Eczacıbaşı

1981-1982           Eczacıbaşı

1982-1983           Efes Pilsen

1983-1984           Efes Pilsen

1984-1985           Galatasaray

1985-1986           Galatasaray

1986-1987           Karşıyaka

1987-1988           Eczacıbaşı

1988-1989           Eczacıbaşı

1989-1990           Galatasaray

1990-1991           Fenerbahçe

1991-1992           Efes Pilsen

1992-1993           Efes Pilsen

1993-1994           Efes Pilsen

1994-1995           Ülkerspor

1995-1996           Efes Pilsen

1996-1997           Efes Pilsen

1997-1998           Ülkerspor

1998-1999           TOFAŞ

1999-2000           TOFAŞ

2000-2001           Ülkerspor

2001-2002           Efes Pilsen

2002-2003           Efes Pilsen

2003-2004           Efes Pilsen

2004-2005           Efes Pilsen

2005-2006           Ülkerspor

2006-2007           Fenerbahçe Ülker

2007-2008           Fenerbahçe Ülker

2008-2009           Efes Pilsen

2009-2010           Fenerbahçe Ülker

2010-2011           Fenerbahçe Ülker

2011-2012           Beşiktaş Milangaz

2012-2013           Galatasaray Medical Park

2013-2014           Fenerbahçe Ülker

2014-2015           Pınar Karşıyaka

2015-2016           Fenerbahçe Ülker

2016-2017           Fenerbahçe

2017-2018           Fenerbahçe Doğuş

2018-2019           Anadolu Efes

2019-2020           Tamamlanamadı

2020-2021           Anadolu Efes

2021-2022           Fenerbahçe Beko

2022-2023           Anadolu Efes

2023-2024           Fenerbahçe Beko

2024-2025           Fenerbahçe Beko

2025-2026           Fenerbahçe Beko

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