Mekke Anlaşması devrede: Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidiyor

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Mekke Anlaşması ne anlama geliyor?

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026'da imzalanan üçlü bir kolektif savunma anlaşması. En kritik hükmü, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının üçüne birden yapılmış sayılması. Bu nedenle anlaşma yalnızca savunma sanayii iş birliği değil; gerektiğinde ortak hareket etmeyi öngören bir güvenlik mekanizması oluşturuyor. Taraflar ayrıca askerî koordinasyon, ortak savunma kapasitesi ve savunma sanayii projelerini geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi düşman olarak tanımlamadığını ve NATO dahil mevcut yükümlülüklerin yerine geçmediğini, onları tamamladığını açıkladı.

Anlaşmanın önemi, bugün Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle daha görünür hale geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanları New York'ta yaptıkları görüşmede Mekke'yi ve Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan saldırıları kınadı; üç ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplantı yaparak anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'a verilebilecek desteğin yöntemlerini değerlendirmesi gündeme geldi. Dolayısıyla Mekke Anlaşması'nın kolektif savunma hükmünün somut bir kriz karşısında nasıl uygulanacağı ilk kez ciddi biçimde gündemde.