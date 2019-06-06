Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu! Play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ'ı deviren Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ'ı 76-71 yenen Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

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