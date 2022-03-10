Basketbol maçları ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi?
Tüm yurtta olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Bu sebeple basketbol liglerinde maçlar ertelendi. Peki, basketbol ligi maçları ne zaman?
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) olumsuz hava koşulları sebebiyle maçların ertelendiğini açıkladı. Peki, basketbol maçları ne zamana ertelendi.
Basketbol maçları ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi?
TBF'den yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır" denildi.
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları sebebiyle 1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig maçlarını bir hafta ertelediğini açıkladı.