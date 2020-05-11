Koronavirüs salgını sebebiyle durdurulan basketbol ligleriyle ilgili karar verildi. İşte, detaylar.

Basketbol ligi başlayacak mı? Basketbolda kim şampiyon oldu?

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıkladı.

Hidayet Türkoğlu, "Tüm ligleri sonlandırdık. Hiçbir ligimizde şampiyon ilan edilmeyecek. Küme düşme olmayacak. 1.5 aylık süreci kurtarmaktansa önümüzdeki birkaç yılı kurtarmaya ve buna yönelik daha sağlıklı adımlar atmaya karar verdik. Kararı kulüplerimizle istişare ederek birlikte aldık. Biz federasyon olarak aldığımız her kararda kulüplerimiz ve lig direktörlerimizle istişarede bulunup adım attık. Erkeklerde 16 takımdan 13'ü, kadınlarda 13 takımdan 11'i ligin sonlandırılması yönünde talepte bulundu. Tüm kulüplerimize istişare ettikleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah Türk basketbolu için hayırlısı olur. Bizim için en sağlıklı olan karar bu diye düşündük ve kulüplerimizle paylaştık” dedi.