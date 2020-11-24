  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Basketbol: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Basketbol: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Ligde 10. hafta, yarın 2 müsabakayla başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:22:22 -
Basketbol: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın perdesi, yarın 2 maçla açılacak.

Ligde haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk edecek. Günün ikinci ve son müsabakasında ise Galatasaray, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Kasım Perşembe ve 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş HDI Sigorta (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.15 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

26 Kasım Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-İzmit Belediyespor (Atatürk)

28 Kasım Cumartesi:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

15.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi (TOBB ETÜ)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...
Ekonomi

Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, ekonomide yaşanan son gelişmelerle birlikte altın veya dolar alıp terste kalan vatandaşları ikaz etti. Alkin..
ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar
Dünya

ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar

ABD'li uzman Jason Pack, Libya'daki savaşın havadaki boyutunun stratejik olarak tamamen yabancılarca yürütüldüğünü ancak savaşı Türkiye'nin ..
ABD o ülkeden bizzat izin istedi! İHA'lar ile vuracaklar
Dünya

ABD o ülkeden bizzat izin istedi! İHA'lar ile vuracaklar

ABD Savunma Bakanlığı, Afrika ülkesi Kenya'da etkin olan Eş Şebab'a karşı saldırılar düzenlemek için harekete geçti.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay