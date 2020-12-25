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Spor Basketbol: Haftanın programı
Spor

Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 13'üncü hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 12. hafta maçları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:02:14 -
Basketbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta karşılaşmaları oynanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadeleleriyle sürecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 12. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 3 ligde haftanın maç programı şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:

15.15 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Gazanfer Bilge)

20.00 Bahçeşehir Koleji-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

27 Aralık Pazar:

13.00 Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray (TOFAŞ)

13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Beşiktaş (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Türk Telekom-Aliağa Petkim (Ankara)


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:

13.00 BOTAŞ-Samsun Canik Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

13.30 Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol (Ankara)

14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Ahmet Cömert)

15.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Servet Tazegül)

16.00 İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

27 Aralık Pazar:

13.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Antakya)


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:

17.00 Ankara Anadolu Basket-Mamak Belediyesi (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.00 Finalspor-Semt77 Yalovaspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Kocaeli Atatürk)

15.00 Bornova Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

16.00 Balıkesirspor Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basket (Kurtdereli)

16.30 Global Connect Travel Düzce-Budo Gemlik (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.30 Samsunspor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Mustafa Dağıstanlı)

27 Aralık Pazar:

16.00 Nadir Gold İstanbul Basket-Sigortam.net (Ahmet Cömert)




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