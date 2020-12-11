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Spor Basketbol: Haftanın programı
Spor

Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10. hafta müsabakaları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:06:25 -
Basketbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

20.00 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

13 Aralık Pazar:

13.00 Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor (Gazanfer Bilge)

15.15 Darüşşafaka Tekfen-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Ayhan Şahenk)

17.30 Türk Telekom-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Ankara)

Not: TOFAŞ-Aliağa Petkimspor müsabakası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:

13.00 Samsun Canik Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-BOTAŞ (Elazığ İl Özel İdare)

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Galatasaray (Atatürk)

15.00 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

13 Aralık Pazar:

15.30 Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş HDI Sigorta (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - İzmit Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

Not: Nesibe Aydın-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Yarın:

14.30 Finalspor-BUDO Gemlik (Naim Süleymanoğlu)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Kurtdereli)

18.00 Samsunspor-Sigortam.Net (Mustafa Dağıstanlı)

13 Aralık Pazar:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Muradiye)

16.00 Kocaeli BŞB Kağıtspor - Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Kocaeli Atatürk)

16.00 Ankara Anadolu Basket-Global Connect Travel Düzce (TOBB ETÜ)

14 Aralık Pazartesi:

17.00 Nadir Gold İstanbul Basket - Mamak Belediyesi (Ahmet Cömert)

Bornova Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol müsabakası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.





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