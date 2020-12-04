Basketbol: Haftanın programı
ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8. hafta müsabakaları yapılacak
İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen (Fethiye Beşkaza)
15.15 Beşiktaş-Türk Telekom (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
17.30 Empera Halı Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Karataş Şahinbey)
20.00 Galatasaray-Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
6 Aralık Pazar:
13.00 Aliağa Petkim-Anadolu Efes (Enka)
15.15 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
17.30 Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.00 OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji (Ankara)
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Mustafa Dağıstanlı)
6 Aralık Pazar:
14.00 BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol (ANKARA DSİ)
15.15 Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
9 Aralık Çarşamba:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara)
15.00 İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Galatasaray (Servet Tazegül)
NOT: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol müsabakası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
16.00 Ankara Anadolu Basket-Nadir Gold İstanbul Basket (TOBB ETÜ)
Yarın:
14.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Akhisar Belediye Basketbol (Selçuklu Belediyesi)
14.30 Finalspor-Global Connect Travel Düzce (Naim Süleymanoğlu)
15.00 Bornova Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Altındağ Atatürk)
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Muradiye)
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik (Kurtdereli)
17.00 Samsunspor-Mamak Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
18.00 Kocaeli BŞB Kağıtspor-Sigortam.net (Kocaeli Atatürk)