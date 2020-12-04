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Spor Basketbol: Haftanın programı
Spor

Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8. hafta müsabakaları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:54:04 -
Basketbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:

13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen (Fethiye Beşkaza)

15.15 Beşiktaş-Türk Telekom (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.30 Empera Halı Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Karataş Şahinbey)

20.00 Galatasaray-Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

6 Aralık Pazar:

13.00 Aliağa Petkim-Anadolu Efes (Enka)

15.15 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

17.30 Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.00 OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji (Ankara)


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:

13.00 Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Mustafa Dağıstanlı)

6 Aralık Pazar:

14.00 BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol (ANKARA DSİ)

15.15 Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

9 Aralık Çarşamba:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara)

15.00 İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Galatasaray (Servet Tazegül)

NOT: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol müsabakası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:

16.00 Ankara Anadolu Basket-Nadir Gold İstanbul Basket (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Akhisar Belediye Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

14.30 Finalspor-Global Connect Travel Düzce (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Bornova Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Altındağ Atatürk)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik (Kurtdereli)

17.00 Samsunspor-Mamak Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

18.00 Kocaeli BŞB Kağıtspor-Sigortam.net (Kocaeli Atatürk)



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