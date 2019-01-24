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Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı

- Kampın üçüncü ve son gününde Dörtlü Final müsabakaları gerçekleştirildi

24 Ocak 2019 Perşembe 13:42
Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı'nda Dörtlü Final müsabakaları yapıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun finalinde rakiplerini mağlup eden Kırmızı ile Siyah takımlar karşı karşıya geldi.

On beşer dakikalık iki devre şeklinde oynanan maçın ilk yarısını 29-28 önde tamamlayan Siyah Takım, karşılaşmadan da 60-59 galip ayrılarak birinci oldu.

İkinci kez organize edilen Gelişim Kampı, 22 Ocak'ta başladı. Kampın ilk gününde basketbolculara, birçok konuda uzmanları tarafından eğitimler verildi.

Kampın ikinci gününde ise TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, bir araya geldiği sporcularla deneyimlerini paylaştı. Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, gerçekleştirilen antrenmanlarda basketbolculara tecrübelerini aktardı.

Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı, müze ziyaretinin ardından tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:42
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