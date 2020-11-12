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Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Happy Casa Brindisi: 92 - Darüşşafaka Tekfen: 81

Yeniakit Publisher
2020-11-12 00:29:40 -
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 2'nci maçında deplasmanda İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi'ye 92-81 yenildi.

Brindisi kentindeki Palazzetto Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk periyodunu 30-20 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 48-38 üstün gitti.

Darüşşafaka Tekfen, üçüncü çeyrek sonunda farkı üç sayıya kadar indirse de (68-65), İtalyan temsilcisi salondan 92-81 galip ayrıldı.

Uzun bir aradan sonra FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka Tekfen, gruptaki ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.


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