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Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yaklaşık 6 ay sonra yeniden başladı - Son 16 turunda Nizhny Novgorod'u eleyen Fransa temsilcisi JDA Dijon, Türk Telekom'un çeyrek finaldeki rakibi oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-16 23:50:37 -
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk Telekom'un çeyrek finaldeki rakibi Fransa temsilcisi JDA Dijon oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yaklaşık 6 aylık aranın ardından yeniden başladı.

Son 16 turunda Rusya temsilcisi Nizhny Novgorod'u 75-67 mağlup eden JDA Dijon, çeyrek finalde Türk Telekom'un rakibi oldu.

Belçika ekibi Oostende'yi 62-54 yenen İspanya takımı Tenerife ise Casademont Zaragoza ile eşleşti.

Kovid-19 salgını sebebiyle mart ayında ertelenen turnuvanın, tek maç eleme sistemindeki 8'li finalle tamamlanmasına karar verilmişti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı 8'li finalin çeyrek final eşleşmeleri ve tarihleri şöyle:

30 Eylül Çarşamba:

Türk Telekom - JDA Dijon (Fransa)

Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail) - Hereda San Pablo Burgos (İspanya)

1 Ekim Perşembe:

ERA Nymburk (Çekya) - AEK (Yunanistan)

Casademont Zaragoza (İspanya) - Tenerife (İspanya)

30 Eylül ve 1 Ekim'deki maçların galipleri, 2 Ekim Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 4 Ekim Pazar günü oynanacak.


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