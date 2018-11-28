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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Dinamo Kursk: 64 - Fenerbahçe: 63

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:08
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi


ANKARA (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında konuk olduğu Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'a 64-63 yenildi.

Kursk şehrindeki Spor ve Konser Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Dinamo Kursk, ilk çeyreğini 23-18 önde kapattığı karşılaşmanın devre arasına ise 42-35 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 60-49 önde geçen Rusya temsilcisi karşında son periyotta iyi savunma yapan ve potasında sadece 4 sayıya izin veren Fenerbahçe, aradaki farkı kapatmasına rağmen mücadeleyi 64-63 kaybetti.

Dynamo Kursk'ta 22 sayıyla oynayan Tina Charles, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe'de ise 19 sayı kaydeden Kelsey Plum'un performansı galibiyete yetmedi.

Fenerbahçe, gruptaki dördüncü maçında ikinci yenilgisini alırken, geçen sezonun Avrupa üçüncüsü Dinamo Kursk ise dörtte dört yaparak gruptaki liderliğini sürdürdü.




Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:08
  1. Dinamo Kursk
  2. dördüncü hafta
  3. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı
  4. FIBA Avrupa Ligi

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