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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

- BLMA: 70 - Galatasaray: 57- Sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya veda etti

21 Şubat 2019 Perşembe 23:57
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası


ANKARA (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu rövanşında Galatasaray, konuk olduğu Fransa ekibi BLMA'ya 70-57 yenilerek turnuvaya veda etti.

Lattes kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan mücadelenin ilk periyotunu 18-15 önde önde geçen ev sahibi BLMA, devreyi ise 36-32 önde kapadı.

Üçüncü çeyrekte de aradaki skor farkını koruyarak 49-45 üstün tamamlayan Fransa temsilcisi, karşılaşmayı ise 70-57'lik skorla kazanarak adını üst tura yazdırdı.

Maçın en skorer oyuncusu, BLMA'da 20 sayı kaydeden Helena Ciak oldu.

İlk maçta konuk ettiği rakibine 64-50 mağlup olan Galatasaray, rövanşı da kaybederek turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılı takım, geçen yıl kupadan zaferle ayrılmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 23:57
  1. Basketbol
  2. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  3. rövanş
  4. son 8 turu

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