Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Pınar Karşıyaka, son 16 turunda Letonya'nın Ventspils ekibiyle eşleşti



İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turunda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın rakibi, Letonya'nın Ventspils takımı oldu. FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turunda kura çekimi, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi. İkinci turda I Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, son 16 turunda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu altıncı bitirerek turnuvaya dahil olan Ventspils ile eşleşti. Son 16 turunda ilk maçı deplasmanda oynayacak Pınar Karşıyaka, rakibini geçmesi halinde ise çeyrek finalde Dinamo Sassari ile ZZ Leiden arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Karşılaşmaların 6 ve 13 Mart'ta yapılacağı son 16 turunda eşleşmeler şöyle: Donar (Hollanda) - Filou Oostende (Belçika)

Pınar Karşıyaka - Ventspils (Letonya)

Alba Fehervar (Macaristan) - Telekom Baskets Bonn (Almanya)

Ironi Ness Ziona (İsrail) - Bakken Bears (Danimarka)

s.Oliver Würzburg (Almanya) - Avtodor (Rusya)

Balkan (Bulgaristan) - UNET Holon (İsrail)

Dinamo Sassari (İtalya) - ZZ Leiden (Hollanda)

Pallacanestro Varese (İtalya) - Z Mobile Priştine (Kosova)





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