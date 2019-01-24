Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası Organizasyonda 4. hafta maçları sonunda 3 takım son 16 turu biletini aldı

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime 2 hafta kala 3 takım son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Toplam 4 grupta 16 ekibin yoluna devam ettiği organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla eşleşecek. Grup maçlarının bitimine 2 hafta kala I Grubu'nda Almanya temsilcisi s.Oliver, K Grubu'nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari bir üst tura yükselme hakkını şimdiden kazandı. Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ise I Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında Macaristan ekibi Szolnoki Olaj'ı 102-95 mağlup etti. Grupta 3. galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu. - Sonuçlar ve puan durumu Gruplarda dördüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 29-30 Ocak'ta oynanacak beşinci hafta maçlarının programı şöyle: - I Grubu: Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj (Macaristan): 102-95 Z Mobile Priştine (Kosova)-s.Oliver (Almanya): 78-91 S Takım O G M A Y P 1. s.Oliver 4 4 0 400 313 8 2. Pınar Karşıyaka 4 3 1 370 346 7 3. Z Mobile Priştine 4 1 3 321 369 5 4. Szolnoki Olaj 4 0 4 312 375 4 Szolnoki Olaj-Z Mobile Priştine s.Oliver-Pınar Karşıyaka - J Grubu: Alba Fehervar (Macaristan)-Balkan (Bulgaristan): 65-64 Ironi Ness Ziona (İsrail)-Lukoil Levski (Bulgaristan): 109-96 S Takım O G M A Y P 1. Alba Fehervar 4 3 1 329 278 7 2. Ironi Ness Ziona 4 3 1 377 351 7 3. Balkan 4 2 2 306 304 6 4. Lukoil Levski 4 0 4 298 377 4 Balkan-Ironi Ness Ziona Lukoil Levski-Alba Fehervar - K Grubu: Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pallacanestro (İtalya): 59-74 Dinamo Sassari (İtalya)-Donar (Hollanda): 97-74 S Takım O G M A Y P 1. Pallacanestro 4 4 0 346 287 8 2. Dinamo Sassari 4 3 1 364 331 7 3. Donar 4 1 3 297 310 5 4. Petrolina AEK 4 0 4 278 357 4 Donar-Petrolina AEK Pallacanestro Varese-Dinamo Sassari - L Grubu: Kataja Basket (Finlandiya)-Avtodor (Rusya): 88-80 ZZ Leiden (Hollanda)-Bakken Bears (Danimarka): 89-85 S Takım O G M A Y P 1. Avtodor 4 3 1 346 277 7 2. Bakken Bears 4 2 2 360 320 6 3. ZZ Leiden 4 2 2 319 365 6 4. Kataja Basket 4 1 3 306 369 5



Avtodor Saratov-ZZ Leiden Bakken Bears-Kataja Basket

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.