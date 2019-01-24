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Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

Organizasyonda 4. hafta maçları sonunda 3 takım son 16 turu biletini aldı

24 Ocak 2019 Perşembe 10:04
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime 2 hafta kala 3 takım son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Toplam 4 grupta 16 ekibin yoluna devam ettiği organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla eşleşecek.

Grup maçlarının bitimine 2 hafta kala I Grubu'nda Almanya temsilcisi s.Oliver, K Grubu'nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari bir üst tura yükselme hakkını şimdiden kazandı.

Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ise I Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında Macaristan ekibi Szolnoki Olaj'ı 102-95 mağlup etti. Grupta 3. galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu.

 

- Sonuçlar ve puan durumu

 

Gruplarda dördüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 29-30 Ocak'ta oynanacak beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

 

- I Grubu:

 

Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj (Macaristan): 102-95

Z Mobile Priştine (Kosova)-s.Oliver (Almanya): 78-91

STakımOGMAYP
1.s.Oliver4404003138
2.Pınar Karşıyaka4313703467
3.Z Mobile Priştine4133213695
4.Szolnoki Olaj4043123754

Szolnoki Olaj-Z Mobile Priştine

s.Oliver-Pınar Karşıyaka

 

- J Grubu:

 

Alba Fehervar (Macaristan)-Balkan (Bulgaristan): 65-64

Ironi Ness Ziona (İsrail)-Lukoil Levski (Bulgaristan): 109-96

STakımOGMAYP
1.Alba Fehervar4313292787
2.Ironi Ness Ziona4313773517
3.Balkan4223063046
4.Lukoil Levski4042983774

Balkan-Ironi Ness Ziona

Lukoil Levski-Alba Fehervar

 

- K Grubu:

 

Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pallacanestro (İtalya): 59-74

Dinamo Sassari (İtalya)-Donar (Hollanda): 97-74

STakımOGMAYP
1.Pallacanestro4403462878
2.Dinamo Sassari4313643317
3.Donar4132973105
4.Petrolina AEK4042783574

Donar-Petrolina AEK

Pallacanestro Varese-Dinamo Sassari

 

- L Grubu:

 

Kataja Basket (Finlandiya)-Avtodor (Rusya): 88-80

ZZ Leiden (Hollanda)-Bakken Bears (Danimarka): 89-85

STakımOGMAYP
1.Avtodor4313462777
2.Bakken Bears4223603206
3.ZZ Leiden4223193656
4.Kataja Basket4133063695

Avtodor Saratov-ZZ Leiden

Bakken Bears-Kataja Basket

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:04
  1. Basketbol
  2. FIBA Avrupa Kupası
  3. Pınar Karşıyaka

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