0553 313 94 23

Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

- Pınar Karşıyaka: 102 - Szolnoki Olaj: 95

23 Ocak 2019 Çarşamba 22:26
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası


Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Aleksandar Milojevic (Makedonya), Milan Spanic (Slovenya)

Pınar Karşıyaka: Walker 21, Henry 11, Birkan Batuk 5, İlkan Karaman 12, Marei 15, Erdi Gülaslan 3, Evans 19, Egemen Güven 6, Berk Uğurlu 10, Berke Aygündüz

Szolnoki Olaj: Rowsey 24, Rudner 2, Benke 12, Milosevic 20, Andric 12, Kovacs 2, Vojvoda 16, Toth 7

1. periyot: 30-18

Devre: 52-47

3. periyot: 75-72

5 faulle çıkanlar: 32.07 Toth, 36.10 Andric (Szolnoki Olaj)


İZMİR (AA) - FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Macaristan ekibi Szolnoki Olaj'ı 102-95 mağlup etti. Pınar Karşıyaka grupta 3. galibiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasını 13-10 önde geçen Pınar Karşıyaka, aradaki farkı açarak ilk periyodu Berk Uğurlu'nun 3 sayılık basketiyle 30-18 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Milosevic'in 3 sayılık basketleriyle 6-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, aradaki farkı 6 sayıya kadar (30-24) indirdi. Pınar Karşıyaka 17. dakika içinde Erdi'nin 3 sayılık basketiyle farkı 13 sayıya çıkardı: 49-36. Toth'un etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakalayan konuk ekibin bitime 1 dakika kala farkı 4 sayıya (49-45) düşürdüğü devreyi Pınar Karşıyaka, 52-47 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikayı 61-57 önde geçse de konuk ekip 28. dakika içinde 66-65 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde tekrar öne geçen Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 75-72 galip durumda girdi.

Son periyodun başında Benke'nin 3 sayılık basketiyle 75-75 eşitliği yakalayan Szolnoki Olaj karşısında tekrar öne geçen Pınar Karşıyaka, 34. dakikada Walker'ın 3 sayılık basketiyle farkı 7 sayıya çıkardı: 85-78. Kalan bölümde skor üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, son dakikada rakibinin farkı 1 sayıya (96-95) indirmesine rağmen müsabakadan 102-95 galip ayrıldı.

Öte yandan, müsabakayı takip eden Altınordu'nun altyapı futbolcuları, tribüne iki kulübün armalarının bulunduğu, "Biz bugün Karşıyakalıyız" yazılı pankart astı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 22:26
  1. Basketbol
  2. FIBA Avrupa Kupası
  3. Pınar Karşıyaka
  4. Szolnoki Olaj

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Şubat ayı kaç gün | Tam yıl artık yıl nedir nasıl hesaplanır?
    1. 2019 Şubat ayı kaç gün | Tam yıl artık..
    2. Tunus'ta öğretmenlerden zam ve..
    3. Sayısal Loto çekildi (2)
    4. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    5. MFÖ Haliç Kongre Merkezi'nde konser..
    6. YKS 2019 sınavı ne zaman yapılacak?..
    7. Trabzonspor kupada çeyrek finale adını..
    8. Sayısal Loto çekildi (1)
    9. Sokak köpeğini ezmemek için kaza yaptı
    10. Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı
    11. İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas"..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı
    13. Macron: İsrail'in sömürgesi artıyor
    14. Tartıştığı kişilere pompalı tüfekle..
    15. Kamara'nın gözaltına alındığı iddia..
    16. Kerkük'te askeri güç değişimi
    17. Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin,..
    18. Saadet Partisi Malatya Büyükşehir..
    19. ABD'den darbe gibi karar! Venezuela'ya..
    20. Akhisarspor'da Larsson'la yollar ayrıldı
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!