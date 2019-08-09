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Basketbol: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği organizasyon, 26 Eylül'de Gaziantep'te oynanacak

09 Ağustos 2019 Cuma 14:31
Basketbol: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası


İSTANBUL (AA) - Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası, 26 Eylül Perşembe günü Gaziantep'te oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği maç, Şahinbey Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:31
  1. 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası
  2. Anadolu Efes
  3. Basketbol
  4. Fenerbahçe Beko

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