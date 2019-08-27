Basketbol: Atlas Challenge Turnuvası Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 87-59 yenerek üçüncü oldu



İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 87-59 yenerek üçüncü oldu. Çin'in Suzhou kentinde Dushu Gölü Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 40-22 önde kapattı. İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 28 sayı farkla 87-59 galip ayrıldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Melih Mahmutoğlu ve Ersan İlyasova 16'şar sayı kaydetti. Milli takımda hafif sakatlığı bulunan Scott Jordan Wilbekin karşılaşmada forma giymedi. FIBA Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını yapan milliler, E Grubu'nda ilk maçını 1 Eylül Pazar günü Japonya'yla oynayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.