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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

- Türkiye: 77 - Slovenya: 58

22 Şubat 2019 Cuma 21:32
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri


Salon: Başkent

Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Gentian Cici (Arnavutluk), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

Türkiye: Doğuş Balbay 2, Metin Türen 2, James Metecan Birsen 3, Semih Erden 10, Buğrahan Tuncer 22, Tolga Geçim 6, Sinan Güler 12, Hüseyin Göksenin Köksal 2, Oğuz Savaş, Berk Uğurlu 5, Sertaç Şanlı 8, Yiğit Arslan 5

Slovenya: Rebec 5, Muric 7, Kosi 10, Hrovat 12, Dragic 10, Rupnik 5, Mesicek 3, Santelj, Span 3, Skedelj 3, Glas

1. Periyot: 11-17

Devre: 34-26

3. Periyot: 58-42


ANKARA (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki 5. maçında Slovenya'yı 77- 58 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarında Türkiye pota altında sonuca gitmeye çalışırken, Slovenya dış şutlarla hücumlarını sonlandırmayı tercih etti. Hücumlardan boş dönen ay-yıldızlı ekip, alan savunmasında da başarısız olunca ilk periyot 17-11 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 2. periyoduna da Slovenya dış atıştan bulduğu basketle başlarken, boyalı alandan hücum yapan milliler faul atışlarından sayılar buldu. Slovenya, Span'ın 3 sayılık basketiyle 13. dakikada farkı 10 sayıya (23-13) çıkardı. Buğrahan Tuncer'in hücumdaki etkili oyunuyla oyuna ortak olan milli takım, 16. dakikada 23-22 ile farkı bir sayıya indirdi. İyi savunma yapan Türkiye, Metecan Birsen'in faul atışlarından bulduğu sayılarla 17. dakikada 24-23 öne geçti. Periyodun son 7 dakikasında rakibine sadece 3 sayı imkanı tanıyan Türkiye, soyunma odasına 34-26 üstün girdi.

Mücadelenin 13. dakikasında yakaladığı ivmeyi ikinci yarıya taşıyan milli takım, Buğrahan Tuncer'in basketiyle 27. dakikada 15 sayılık fark (43-28) yakaladı. Semih Erden ve Sinan Güler'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Türkiye, 3. periyodu 58-42 önde geçti.

Son periyotta iyi savunmasını sürdüren milli takım, hücumda da etkili olmaya devam etti ve 35. dakikayı 20 sayı farkla 67-47 önde geçti. Periyodun son 5 dakikasında da etkili oyununu sürdüren Türkiye, karşılaşmayı 77-58 kazandı.

Çin'deki finallere katılmayı daha önce garantileyen milli takım, eleme grubunu 25 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı karşılaşmayla tamamlayacak.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da maçı izledi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:32
  1. 2. tur
  2. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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  4. A Milli Erkek Basketbol Takımı
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