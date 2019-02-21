Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Elemelerin 2. turunun 5. haftasında 6 karşılaşma tamamlandı



ANKARA (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna, 5. hafta maçlarıyla devam edildi. Gelecek yıl Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa Elemeleri 2. turunun 5. haftası, K ve L gruplarında oynanan 6 maçla başladı. Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Türkiye ise yarın saat 19.00'da Slovenya'yı Ankara'da ağırlayacak. Alınan sonuçlar şöyle:

Bulgaristan-Rusya: 60-104 Finlandiya-Fransa: 76-69 Çekya-Bosna Hersek: 69-64 Estonya-Sırbistan: 71-70 İsrail-Almanya: 81-77 Yunanistan-Gürcistan: 81-69

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