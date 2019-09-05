Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
- Dominik Cumhuriyeti: 56 - Fransa: 9005 Eylül 2019 Perşembe 17:58
Salon: Shenzhen Spor Merkezi
Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Luis Castillo (İspanya), Felipe Ibarra (Şili)
Dominik Cumhuriyeti: Solano 2, Mendoza 5, Baez 6, Rojas 8, Vargas 3, Liz 12, Garcia 3, Montero 3, Pena 5, Ramon 3, Roberts 4, Suero 2
Fransa: Ntilikina 8, Fournier 10, M'Baye 3, Batum 6, Gobert 13, Albicy 3, De Colo 15, Lacombe 6, Lessort 11, Poirier 7, Toupane 8
1. Periyot: 8-18
Devre: 21-43
3. Periyot: 40-68
ANKARA (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası G Grubu son maçında Fransa, Dominik Cumhuriyeti'ni 90-56 yendi.
İlk iki maçını kazanarak 2. tura yükselmeyi garantileyen ekiplerin mücadelesi sonucu Fransa lider, Dominik Cumhuriyeti ise ikinci sırada grubu bitirdi.
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