0553 313 94 23

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Dominik Cumhuriyeti: 56 - Fransa: 90

05 Eylül 2019 Perşembe 17:58
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Salon: Shenzhen Spor Merkezi

Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Luis Castillo (İspanya), Felipe Ibarra (Şili)

Dominik Cumhuriyeti: Solano 2, Mendoza 5, Baez 6, Rojas 8, Vargas 3, Liz 12, Garcia 3, Montero 3, Pena 5, Ramon 3, Roberts 4, Suero 2

Fransa: Ntilikina 8, Fournier 10, M'Baye 3, Batum 6, Gobert 13, Albicy 3, De Colo 15, Lacombe 6, Lessort 11, Poirier 7, Toupane 8

1. Periyot: 8-18

Devre: 21-43

3. Periyot: 40-68


ANKARA (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası G Grubu son maçında Fransa, Dominik Cumhuriyeti'ni 90-56 yendi.

İlk iki maçını kazanarak 2. tura yükselmeyi garantileyen ekiplerin mücadelesi sonucu Fransa lider, Dominik Cumhuriyeti ise ikinci sırada grubu bitirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:58
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Dominik Cumhuriyeti
  4. Fransa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Şehrimiz Karabük" dersi çalışmaları
    1. "Şehrimiz Karabük" dersi çalışmaları
    2. Kamerun'da parktan kaçan iki aslan..
    3. Başkan Köse’den hayvan barınağında..
    4. Bu köpekleri besleyenlere 7 bin 802..
    5. "Medeniyet değerlerimizi yeniden..
    6. Rusya 'Erdoğan' dedi! Sosyal medyada..
    7. Çaycuma’da ’Erasmus + Proje yazma..
    8. FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi
    9. Malatya TSO’da "Dijital Oda" dönemi..
    10. KATSO’da manavların sorunları masaya..
    11. Devrek Belediyesi’nden meclis..
    12. Ağrı’da içme suları sağlık..
    13. Nevşehirli çocuklar pony atlarla..
    14. Ağrı’da okula uyum haftası başladı
    15. Eskişehir narkotik polisinden dev bir..
    16. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, kaza..
    17. Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki..
    18. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    19. 2 adet yemek bütün vücudu etkiliyor!
    20. Ergene Belediyesi eylül ayı olağan..
    21. Putin’den Abe’nin İkinci Dünya Savaşı..
    22. Kara Kuvvetleri 4 hastayı helikopterle..
    23. HDP binasına terör baskını
    24. Su kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk..
    25. Eskişehirspor yönetiminde kazan..
    26. İnsan olan bunu yapmaya utanır!
    27. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    28. Takla atan otomobilin sürücüsü..
    29. Futbol okulundan Pazaryerispor’a 25..
    30. Bilecik’te ’’Okul güvenliği ve..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'