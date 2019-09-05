Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Almanya: 96 - Ürdün: 62



Salon: Shenzhen Spor Merkezi

Hakemler: Juan Fernandez (Arjantin), Daniel Alberto Garcia Nieves (Venezuela), Kingsley Ojeaburu (Nijerya) Almanya: İsmet Akpınar 7, Schröder 10, Zipser 12, Theis 7, Kleber 18, Voigtmann 8, Barthel 13, Benzing 3, Giffey, Lo 7, Obst 6, Thiemann 5 Ürdün: Abdeen 2, Tucker 14, Alawadi 3, Abbas 4, Ahmet Düverioğlu 17, Al-Dasuqi, Alhamarsheh 3, Hussein 4, İbrahim 11, Obeid 2, Abuwazaneh, Hawwas 2 1. Periyot: 28-17

Devre: 48-36

3. Periyot: 66-49

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Almanya, G Grubu'ndaki üçüncü maçında Ürdün'ü 96-62 yendi. Fransa ve Dominik Cumhuriyeti'nin son karşılaşmalar öncesi ikinci tura kalmayı garantilediği grupta, ilk galibiyetini alan Almanya ve galibiyetsiz Ürdün klasman maçları oynayacak.



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