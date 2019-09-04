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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Porto Riko: 67 - Tunus: 64

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:36
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


Salon: Guangzhou

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Krishna Joaquin Dominguez Viveros (Meksika)

Porto Riko: Browne 9, Diaz 7, Huertas 10, Balkman 14, Franklin 2, Mojica, Rodriguez 6, Clemente, Collier 4, Clavell 7, Pineiro 8

Tunus: Abada 14, El Mabrouk 2, Ben Romdhane 12, Roll 13, Mejri 14, Chennoufi, Hadidane 9

1. Periyot: 19-18

Devre: 38- 32

3. Periyot: 52-55


İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Porto Riko, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Tunus'u 67-64 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Porto Riko, gruptan çıkmayı başardı. Grupta ilk iki maçını kazanan İspanya da son 16'ya kalmayı garantilemişti.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:36
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Porto Riko
  4. Tunus

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