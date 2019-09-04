Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Angola: 84 - Filipinler: 81



Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültürel Arena Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan), Scott Paul Beker (Avustralya) Angola: Antonio 3, Domingos 5, Joaquim 20, Morais 11, Moreira 12, Conceicao 10, Goncalves 5, Mbunga, Moore 12, Paulo 6 Filipinler: Aguilar 8, Barroca 4, Blatche 23, Norwood, Pogoy 8, Almazan, Bolick 10, Dalistan 3, Fajardo 2, Perez 17, Ravena 6, Rosario 1. Periyot: 21-20 Devre: 38-34 3. Periyot: 56-46 Normal süre: 73-73

İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu 3. maçında Angola, normal süresi 73-73 eşitlikle sona eren müsabakanın uzatma bölümünde Filipinler'i 84-81 yendi. Bu sonucun ardından Angola grupta ilk kez kazanırken, Filipinler galibiyetle tanışamadı. Her iki takım da organizasyonda 17-32'ncilik klasman maçları oynayacak.



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