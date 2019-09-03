Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Turnuvada E, F, G ve H gruplarında ikinci maçlar oynandı- ABD, Brezilya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya ve Avustralya 2. tura yükselmeyi garantiledi



ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarında ikinci karşılaşmalar oynandı. E Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci karşılaşmada ABD karşısında iyi performans göstermesine rağmen uzatmada rakibine 93-92 mağlup oldu. Gruplarda oynanan ikinci karşılaşmalar sonunda ABD, Brezilya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya ve Avustralya 2. tura yükselmeyi garantiledi. A, B, C ve D gruplarındaki ikinci karşılaşmaların ardından Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya 2. turda mücadele etme hakkı elde etmişti. Bugün 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

- E Grubu

Japonya-Çekya: 76-89 ABD-Türkiye: 93-92



Takım Maç G M AS YS Puan 1. ABD 2 2 - 181 159 4 2. Türkiye 2 1 1 178 160 3 3. Çekya 2 1 1 156 164 3 4. Japonya 2 - 2 143 175 2





- F Grubu

Karadağ-Yeni Zelanda: 83-93 Brezilya-Yunanistan: 79-78



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Brezilya 2 2 - 181 172 4 2. Yunanistan 2 1 1 163 139 3 3. Yeni Zelanda 2 1 1 187 185 3 4. Karadağ 2 - 2 143 178 2

- G Grubu

Almanya-Dominik Cumhuriyeti:68-70 Ürdün-Fransa: 64-103



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Fransa 2 2 - 181 138 4 2. Dominik Cumhuriyeti 2 2 - 150 144 4 3. Almanya 2 - 2 142 148 2 4. Ürdün 2 - 2 140 183 2

- H Grubu

Avustralya-Senegal: 81-68 Litvanya-Kanada: 92-69



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Litvanya 2 2 - 193 116 4 2. Avustralya 2 2 - 189 160 4 3. Kanada 2 - 2 161 200 2 4. Senegal 2 - 2 115 182 2

- Yarının programı

Turnuvada yarın A, B, C ve D gruplarındaki mücadele oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Karşılaşmaların TSİ programı şöyle: A Grubu: (Wukesong Spor Salonu - Pekin) 11.00 Fildişi Sahili-Polonya 15.00 Venezuela-Çin

B Grubu: (Wuhan Spor Merkezi - Wuhan) 11.30 Güney Kore-Nijerya 15.30 Rusya-Arjantin

C Grubu: (Guangzhou Spor Salonu - Guangzhou) 11.30 Porto Riko-Tunus 15.30 İspanya-İran

D Grubu: (Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena - Foshan) 10.30 Angola-Filipinler 14.30 İtalya-Sırbistan







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