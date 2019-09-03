Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Ürdün: 64 - Fransa: 103



Salon: Shenzhen Spor Merkezi Hakemler: Juan Fernandez (Arjantin), Daniel Albert Garcia Nieves (Venezuela), Felipe Ibarra (Şili) Ürdün: Abdeen 8, Hawwas, Abbas 12, Abuwazaneh, Ahmet Düverioğlu 6, Alawadi 5, Al-Dasuqi, Alhamarsheh, Hussein 4, İbrahim 9, Obeid, Tucker 20 Fransa: Albicy 6, Colo 19, Fournier 13, Gobert 16, Labeyrie 4, Lacombe, Lessort 7, M'Baye 11, Ntilikina 12, Poirier 6, Toupane 9 1. Periyot: 18-25 Devre: 33-50 3. Periyot: 50-78 Beş faulle çıkan: 32.52 Abdeen



İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Fransa, Ürdün'ü 103-64 mağlup etti. Fransa gruptaki 2. maçını kazanırken, Ürdün'ün galibiyeti bulunmuyor.



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