Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Brezilya: 79 - Yunanistan: 78



Salon: Nanjing

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Intae Hwang (Güney Kore), Sergiy Zashchuk (Ukrayna) Brezilya: Luz 4, Benite, Garcia 13, Caboclo 8, Varejao 22, Barbosa 13, Huertas 2, Lima, Louzada, Felicio 2, Sousa 15 Yunanistan: Calathes 16, Papapetrou 7, Papanikolaou 5, Giannis Antetokounmpo 13, Bourousis 4, Printezis 20, Sloukas 9, Thanasis Antetokounmpo, Papagiannis 4 1. Periyot: 15-19

Devre: 30-40

3. Periyot: 56-53 Beş faulle çıkanlar: 39.12 Luz (Brezilya), 39.56 Giannis Antetokounmpo (Yunanistan)

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın F Grubu maçında Brezilya, Yunanistan'ı 79-78 yendi ve ikide iki yaparak ikinci tura kalmayı garantiledi.



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