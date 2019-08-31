Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Organizasyonun ilk gününde A, B, C ve D gruplarında ilk maçlar oynandı



ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla başladı. Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

- A Grubu

Polonya-Venezuela: 80-69 Fildişi Sahili-Çin: 55-70



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Çin 1 1 - 70 55 2 2. Polonya 1 1 - 80 69 2 3. Venezuela 1 - 1 69 80 1 4. Fildişi Sahili 1 - 1 55 70 1

- B Grubu

Rusya-Nijerya: 82-77 Arjantin-Güney Kore: 95-69



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Arjantin 1 1 - 95 69 2 2. Rusya 1 1 - 82 77 2 3. Nijerya 1 - 1 77 82 1 4. Kore 1 - 1 69 95 1



- C Grubu

İran-Porto Riko: 81-83 İspanya-Tunus: 101-62



Takım Maç G M AS YS Puan 1. İspanya 1 1 - 101 62 2 2. Porto Riko 1 1 - 83 81 2 3. İran 1 - 1 81 83 1 4. Tunus 1 - 1 62 101 1

- D Grubu

Angola-Sırbistan: 59-105 Filipinler-İtalya: 62-108



Takım Maç G M AS YS Puan 1. İtalya 1 1 - 108 62 2 2. Sırbistan 1 1 - 105 59 2 3. Filipinler 1 - 1 62 108 1 4. Angola 1 - 1 59 105 2

- E, F, G ve H gruplarındaki ilk maçlar yarın

2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarındaki ilk maçlar yarın oynanacak. Yarınki maçların TSİ programı şöyle: E Grubu: (Şanghay Oriental Spor Merkezi-Şanghay) 11.30 Türkiye-Japonya 15.30 Çekya-ABD



F Grubu: (Gençlik Olimpik Spor Parkı - Nanjing) 11.00 Yeni Zelanda-Brezilya 15.00 Yunanistan-Karadağ

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi - Shenzhen) 11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün 15.30 Fransa-Almanya

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi - Dongguan) 10.30 Kanada-Avustralya 14.30 Senegal-Litvanya



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