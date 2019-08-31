Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
- Organizasyonun ilk gününde A, B, C ve D gruplarında ilk maçlar oynandı31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:37
ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla başladı.
Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- A Grubu
Polonya-Venezuela: 80-69
Fildişi Sahili-Çin: 55-70
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Çin
|1
|1
|-
|70
|55
|2
|2.
|Polonya
|1
|1
|-
|80
|69
|2
|3.
|Venezuela
|1
|-
|1
|69
|80
|1
|4.
|Fildişi Sahili
|1
|-
|1
|55
|70
|1
- B Grubu
Rusya-Nijerya: 82-77
Arjantin-Güney Kore: 95-69
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Arjantin
|1
|1
|-
|95
|69
|2
|2.
|Rusya
|1
|1
|-
|82
|77
|2
|3.
|Nijerya
|1
|-
|1
|77
|82
|1
|4.
|Kore
|1
|-
|1
|69
|95
|1
- C Grubu
İran-Porto Riko: 81-83
İspanya-Tunus: 101-62
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|İspanya
|1
|1
|-
|101
|62
|2
|2.
|Porto Riko
|1
|1
|-
|83
|81
|2
|3.
|İran
|1
|-
|1
|81
|83
|1
|4.
|Tunus
|1
|-
|1
|62
|101
|1
- D Grubu
Angola-Sırbistan: 59-105
Filipinler-İtalya: 62-108
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|İtalya
|1
|1
|-
|108
|62
|2
|2.
|Sırbistan
|1
|1
|-
|105
|59
|2
|3.
|Filipinler
|1
|-
|1
|62
|108
|1
|4.
|Angola
|1
|-
|1
|59
|105
|2
- E, F, G ve H gruplarındaki ilk maçlar yarın
2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarındaki ilk maçlar yarın oynanacak.
Yarınki maçların TSİ programı şöyle:
E Grubu: (Şanghay Oriental Spor Merkezi-Şanghay)
11.30 Türkiye-Japonya
15.30 Çekya-ABD
F Grubu: (Gençlik Olimpik Spor Parkı - Nanjing)
11.00 Yeni Zelanda-Brezilya
15.00 Yunanistan-Karadağ
G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi - Shenzhen)
11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün
15.30 Fransa-Almanya
H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi - Dongguan)
10.30 Kanada-Avustralya
14.30 Senegal-Litvanya
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