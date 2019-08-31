0553 313 94 23

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Organizasyonun ilk gününde A, B, C ve D gruplarında ilk maçlar oynandı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:37
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla başladı.

Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:


- A Grubu


Polonya-Venezuela: 80-69

Fildişi Sahili-Çin: 55-70



TakımMaçGMASYSPuan
1.Çin11-70552
2.Polonya11-80692
3.Venezuela1-169801
4.Fildişi Sahili1-155701


- B Grubu


Rusya-Nijerya: 82-77

Arjantin-Güney Kore: 95-69



TakımMaçGMASYSPuan
1.Arjantin11-95692
2.Rusya11-82772
3.Nijerya1-177821
4.Kore1-169951



- C Grubu


İran-Porto Riko: 81-83

İspanya-Tunus: 101-62



TakımMaçGMASYSPuan
1.İspanya11-101622
2.Porto Riko11-83812
3.İran1-181831
4.Tunus1-1621011


- D Grubu


Angola-Sırbistan: 59-105

Filipinler-İtalya: 62-108



TakımMaçGMASYSPuan
1.İtalya11-108622
2.Sırbistan11-105592
3.Filipinler1-1621081
4.Angola1-1591052


- E, F, G ve H gruplarındaki ilk maçlar yarın


2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarındaki ilk maçlar yarın oynanacak.

Yarınki maçların TSİ programı şöyle:

E Grubu: (Şanghay Oriental Spor Merkezi-Şanghay)

11.30 Türkiye-Japonya

15.30 Çekya-ABD


F Grubu: (Gençlik Olimpik Spor Parkı - Nanjing)

11.00 Yeni Zelanda-Brezilya

15.00 Yunanistan-Karadağ


G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi - Shenzhen)

11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün

15.30 Fransa-Almanya


H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi - Dongguan)

10.30 Kanada-Avustralya

14.30 Senegal-Litvanya


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:37
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. A Grubu
  3. Arjantin
  4. Basketbol
  5. Çin
  6. ispanya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı
    1. Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme..
    2. Wakeboard Kulüplerarası Türkiye..
    3. Kamu Başdenetçisi Malkoç Bulgaristan'da
    4. Sivasspor, Gaziantep maçı..
    5. Hindistan'da patlama: 12 kişi öldü, 58..
    6. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    7. Yunanistan karar verdi! Türkiye'ye..
    8. 9. Transanatolia Rally Raid yarışı..
    9. Safranbolu’da Bisiklet Festivali’ne..
    10. Balıkesir'de "av sezonu"na dualarla..
    11. Afrin'de Türkiye'ye teşekkür
    12. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcıları,..
    13. Belçika'da pole pozisyonu Charles..
    14. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4..
    15. Tekirdağ’da hafriyat kamyonu devrildi:..
    16. İspanya, Tunus'u farklı yendi
    17. Porto hocasından Aboubakar yanıtı!
    18. Yemen'in güneyinde iç savaş..
    19. MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak..
    20. Sivasspor, Gazişehir Gaziantep maçına..
    21. Sultanbeyli'de cinayet
    22. ’Vasiyet’ ilk kez Safranbolu’da açık..
    23. İran Hazar Denizi'nde askeri tatbikata..
    24. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
    25. MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak..
    26. Rüzgar, EDS direğini devirdi
    27. Mardin’de uyuşturucu ve kaçakçılık..
    28. WAKO Gençler Avrupa Kick Boks..
    29. Kadın cinayetlerine tepki
    30. Gündemi sarsacak iddia: Davutoğlu ve..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı