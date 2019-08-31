Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Arjantin: 95 - Güney Kore: 69



Salon: Wuhan Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Carsten Straube (Almanya) Arjantin: Vildoza 10, Laprovittola 17, Garino 6, Delia 6, Scola 15, Caffaro 5, Campazzo 11, Brussino 6, Fjellerup 3, Deck 12, Redivo, Galizzi 4 Güney Kore: Choi, Junghyun Lee 15, Sunhyung Kim 5, Ra 31, Seounghyun Lee 5, Park, Heo, Jeong 2, Kang 2, Jongkyu Kim 2, Daesung Lee 7 1. Periyot: 22-11 Devre: 43-28 3. Periyot: 71-44 5 faulle çıkanlar: 31.46 Choi (Güney Kore), 33.22 Galizzi (Arjantin)

ŞANGHAY (AA) - Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Arjantin, Güney Kore'yi 95-69 yendi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.