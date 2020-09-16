  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
Spor

Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Frutti Extra Bursaspor: 74 - Gaziantep Basketbol: 86

Yeniakit Publisher
2020-09-16 20:11:28 -
Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

BURSA (AA) - Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın açılış maçında Gaziantep Basketbol, Frutti Extra Bursaspor'u 86-74 yendi.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen turnuvanın TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan açılış maçında, Frutti Extra Bursaspor ile Gaziantep Basketbol takımları karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, iyi performans gösterdiği ilk çeyreği 25-13 önde bitirdi. İkinci çeyrekte Frutti Extra Bursaspor savunmada yetersiz kalınca, maçın ilk yarısı Gaziantep temsilcisinin 43-33 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü periyotta daha kontrollü oynayan Frutti Extra Bursaspor, zaman zaman farkı eritmeyi başarsa da üçüncü periyot da Gaziantep Basketbol'un 62-55 üstünlüğüyle bitti.

Son çeyrekte iyi oyunu sürdüren Gaziantep Basketbol, karşılaşmadan 86-74 galip ayrıldı.

Turnuvanın ikinci gününde yarın Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ-Beşiktaş maçları oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar

Bakım için Antalya Limanı’na getirilen Oruç Reis’in yeni rotası netleşti. Sismik araştırma gemisi bakım ve onarımının tamamlanmasının ardınd..
Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma
Gündem

Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma

Türkiye ve Libya arasında yeni bir mutabakat anlaşması sağlandı. Anlaşma onayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı..
CHP'li Antalya Belediyesi şehri Venüs heykelleriyle donattı
Yerel

CHP'li Antalya Belediyesi şehri Venüs heykelleriyle donattı

CHP'li belediyeler tarafından yapılan heykellere bir yenisi daha eklendi. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl 57.'si düzenlenecek ol..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı