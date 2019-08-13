Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Türkiye: 87 - Bosna Hersek: 65- Milli takım, çeyrek finale yükseldi



İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 87-65 yenerek çeyrek finale yükseldi. İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, Bosna Hersek karşısında ilk yarıyı 51-36 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmayı 87-65 kazandı. 16 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde yarın TSİ 17.30'da Rusya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak.

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