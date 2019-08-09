0553 313 94 23

Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

- Slovenya: 52 - Türkiye: 74

09 Ağustos 2019 Cuma 17:36
Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Slovenya'yı 74-52 mağlup etti.

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda C Grubu'nda yer alan milliler, Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan milli takım, ilk çeyreği 23-8 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci periyotta da sürdüren ay-yıldızlılar, soyunma odasına 18 sayılık avantajla girdi: 22-40.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan milliler, üçüncü çeyreğini 57-42 önde geçtiği karşılaşmadan 74-52 galip ayrıldı.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçını yarın Litvanya ile yapacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:36
  1. 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
  2. Basketbol
  3. Slovenya
  4. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Özcan, belediye personeli ile bayramlaştı
    1. Başkan Özcan, belediye personeli ile..
    2. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    3. Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı..
    4. Gümrüğe takılan Rolls-Royce'un fiyatı..
    5. Çaykur Rizespor'da ayrılık
    6. Erciş Gençlik Belediye Spor futbolcu..
    7. Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına..
    8. Erciş Belediyesinden engelli..
    9. Nijerya’da kaçırılan 10 Türk serbest..
    10. Tunç Soyer: "Omuzlarımızdaki yük çok..
    11. Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan..
    12. HDP’li Silopi Belediyesinin işten..
    13. Osmangazi kurban bayramına hazır
    14. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    15. Bakan Soylu, bayram tedbirlerini..
    16. Mustafa Savaş’ın Kurban Bayramı mesajı
    17. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    18. Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile..
    19. Jandarma sürücüleri drone ile havadan..
    20. Çaykur Rizespor’da 4 imza birden
    21. Basın açıklaması yaparken depreme..
    22. Başkan Dündar personelle bayramlaştı
    23. Başkan Fadıloğlu, mesai bitiminde..
    24. Başkan Gümrükçü’den işçilere bayram..
    25. Başkan Dutlulu, belediye çalışanları..
    26. Gençlerbirliği, Flavio da Silva..
    27. Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saat..
    28. Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu..
    29. Piyasalarda gün sonu
    30. Bayram öncesi vatandaşlar..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”