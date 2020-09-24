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Spor Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Spor

Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Beşiktaş TRC İnşaat: 76 - Hatay Büyükşehir Belediyesi: 87

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:45:41 -
Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Çelik, Sami Özel, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş TRC İnşaat: Şenay Zebyek 4, İrem Naz Topuz 12, Melisa Korkmaz, Nur Sezen Yavuz, Angelo Salvadores 22, Melek Uzunoğlu 10, Elif Bayram 8, Nisa Yalçın 16, Mia Draskicevic 4

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 11, Hatice Bilir, Selena Kör, Kübra İmren Siyahdemir 12, İdal Yavuz 1, Derin Yaya 4, Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 18, Mina Berber, Hind Ben Abdelkader 30

1. Periyot: 19-26

Devre: 37-54

3. Periyot: 59-66

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 87-76 yendi.

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