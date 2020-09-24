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Spor Basketbol: 14. Erciyes Cup Kadınlar Basketbol Turnuvası
Spor

Basketbol: 14. Erciyes Cup Kadınlar Basketbol Turnuvası

Bellona Kayseri Basketbol: 52 - Nesibe Aydın: 74

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:12:08 -
Basketbol: 14. Erciyes Cup Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir Has

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Serdar Saraç, Yiğit Emre Şimşek

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 6, Kiraz Keleş 3, Derya Bayar, Zeynep Kalbisağde 7, İlayda Derman 2, Melis Gülcan 10, Ayşegül Günay Aladağ 13, Gülse Uğur 2, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Esra Ural Topuz 9

Nesibe Aydın: Katsiaryna Snytsina 8, Merve Uygül 10, Büşra Akgün 12, Hülya Çoklar Asarcıklı 9, Zsofia Simon 4, Alis Kumsal Aslan 4, Melike Tuğba Oral 5, Ruthy Hebard 17, Harika Gözde Eldaş 5

1. Periyot: 13-16

Devre: 21-37

3. Periyot: 35-56

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Cup Kadınlar Basketbol Turnuvası'nında, Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol'u 74-52 yendi.

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